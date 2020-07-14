Şampiyonluğun şifresi: İstikrar! Son 4 yılın en iyisi Başakşehir

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa çok yaklaşan Medipol Başakşehir, son yıllar hep zirvede yer almasının meyvelerini toplayacak. Geçen sezon uzun süre önde götürdüğü yarışta Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran ve ikinci olan Başakşehir, 2017-18 sezonunda ikinci Fenerbahçe ile aynı puanı toplayıp üçüncü ve 2016-17 sezonunda Beşiktaş ile yarıştığı sezonda ikinci olmuştu. Bu dönemde diğer takımlar bu kadar istikrarlı sonuçlar alamadı

Son 4 sezonda en çok puan toplayan Başakşehir

Süper Lig'de son dört sezonda bir başka deyişle 2016-17 sezonundan beri en çok puan toplayan takım Başakşehir oldu. Geçtiğimiz yıllarda Abdullah Avcı, bu sezon Okan Buruk ile 278 puana ulaşan Başakşehir maç başına 2,07 ortalama yakaladı. Beşiktaş 269 puanla ikinci, Galatasaray 260 puanla üçüncü, Fenerbahçe 232 puanla dördüncü sırada yer aldı. Trabzonspor, bu sezon yaptığı şampiyonluk yarışı ile puanını 231 yaptı ama beşinci sırada yer aldı. Son 4 sezonda bu beş takımın ardından 182 puanla Antalyaspor sıralandı

Son 4 sezon sıralama

BAŞAKŞEHİR: 2 kez ikinci, 1 kez üçüncü bu sezon şampiyon/ikinci

GALATASARAY: 2 kez şampiyon, 1 kez dördüncü, bu sezon en fazla üçüncü

BEŞİKTAŞ: 1 kez şampiyon, 1 kez üçüncü, 1 kez dördüncü, bu sezon en fazla üçüncü

FENERBAHÇE: 1 kez ikinci, bir kez üçüncü, bir kez altıncı, bu sezon en fazla dördüncü

TRABZONSPOR: 1 kez altıncı, 1 kez beşinci, 1 kez dördüncü, bu sezon şampiyon/ikinci/üçüncü





fanatik.com.tr / Tolga Kuru