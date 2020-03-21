Şampiyonluğun habercisi Jose Sosa!
2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta 19 gole direkt katkı sağlayan ve kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Jose Sosa, Siyah-Beyazlılar'ı şampiyonluğa taşımıştı. Arjantinli süperstarligin bitimine 8 hafta kala 12 gole doğrudan etki etti. Kalan haftalarda atacağı goller ve yapacağı asistlerle hem kariyer rekorunu kırmayı hem de Fırtına'ya zaferi getirmeyi hedefliyor
Kariyerinde Bayern Münih, Napoli ve Atletico Madrid gibi devlerin formasını giyen, ülkemize ise Beşiktaş'a transfer olarak gelen Jose Sosa şampiyonluk modunu açtı... Arjantinli süperstar, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 31 maçta 19 gole (7 gol, 12 asist) direkt katkı vermiş ve kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Siyah-Beyazlılar da söz konusu sezon da Süper Lig'de ipi göğüslemiş ve şampiyon olmuştu.
6 gol, 6 asist...
Yıldız oyuncu bu sezon da Trabzonspor formasıyla benzer bir oyun ortaya koyuyor. Tecrübeli oyuncu, ligde 24 maçta 6 kez ağları sarsarken, 6 da asist yaptı ve 12 gole doğrudan etki etti. 34 yaşındaki kaptan, kalan 8 haftada 8 gole daha katkı sağlarsa hem kariyer rekoru kıracak hem de şampiyonluk yolunda Fırtına'ya büyük bir adım attıracak.
Atalay Özçelikli