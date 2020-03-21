Şampiyonluğun habercisi Jose Sosa!

2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta 19 gole direkt katkı sağlayan ve kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Jose Sosa, Siyah-Beyazlılar'ı şampiyonluğa taşımıştı. Arjantinli süperstarligin bitimine 8 hafta kala 12 gole doğrudan etki etti. Kalan haftalarda atacağı goller ve yapacağı asistlerle hem kariyer rekorunu kırmayı hem de Fırtına'ya zaferi getirmeyi hedefliyor

21 Mart 2020, Cumartesi 07:10 Son Güncelleme:
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Şampiyonluğun habercisi Jose Sosa!

Kariyerinde Bayern Münih, Napoli ve Atletico Madrid gibi devlerin formasını giyen, ülkemize ise Beşiktaş'a transfer olarak gelen Jose Sosa şampiyonluk modunu açtı... Arjantinli süperstar, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 31 maçta 19 gole (7 gol, 12 asist) direkt katkı vermiş ve kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Siyah-Beyazlılar da söz konusu sezon da Süper Lig'de ipi göğüslemiş ve şampiyon olmuştu.

6 gol, 6 asist...

Yıldız oyuncu bu sezon da Trabzonspor formasıyla benzer bir oyun ortaya koyuyor. Tecrübeli oyuncu, ligde 24 maçta 6 kez ağları sarsarken, 6 da asist yaptı ve 12 gole doğrudan etki etti. 34 yaşındaki kaptan, kalan 8 haftada 8 gole daha katkı sağlarsa hem kariyer rekoru kıracak hem de şampiyonluk yolunda Fırtına'ya büyük bir adım attıracak.

Atalay Özçelikli

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