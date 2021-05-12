TFF 1. Lig'de son hafta Menemenspor'u yenerek şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da ilk ayrılık haberi başarılı oyuncu Hasan Kılıç'tan geldi. Mavi lacivertli formayla 12 gol kaydedip, şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Hasan Kılıç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıç, "Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucunda Adana Demirspor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşçakal mavi şimşekler" ifadelerini kullandı.

26 yıllık özlemi sonlandıran ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, attığı 12 golle Mavi Şimşekler'in en skorer ismi olarak dikkat çekti.



















