Tolga YILDIRIM /ANTALYA, (DHA)- Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonu Zehra Doğan, Makaralı Yay Genç Bayanlar Ferdi Dünya 2'ncisi İpek Tomruk ve Gençler 60 kilo Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu Zeynep Yıldırım, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu, başarılı sporcuları tebrik etti. Sporda kadınların başarısının arttığına dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Antalya'da gençlere yönelik çok önemli spor faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 10 bin kişilik salonumuz sporcu fabrikası gibi. 15 ayrı salonda günün her saatinde farklı branşlarda gençlerimiz eğitiliyor. Gençlerimize dönük yapılan tesislerin meyvesini alıyoruz. 2 yılda binlerce sporcu yetişti. Amacımız sadece gençlerin madalya alması değil ruhen ve bedenen sağlıklı yaşaması. Kötü alışkanlıklardan uzak durması için zamanlarını sporla geçirmeleri çok önemli" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da yetişen sporcu sayısının son yıllarda arttığına dikkati çekti. Çok sayıda branşta sporcuların uluslararası müsabakalarda madalya kazandığını anlatan Hacıcaferoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatlarında en az 2 branşta Antalya'mızdan sporcuların mücadele etmesini hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret sonrasında Vali Karaloğlu, şampiyon sporculara altın hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyaretten görüntüler

- Vali Karaloğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)