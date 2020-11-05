Şampiyonlar sahada

2017'deki Avrupa şampiyonluğu ve 2018'deki dünya ikinciliğiyle Türkiye'nin gururu haline gelen Ampute Milli Futbol Takımı yeni başarılar için hazırlıklarına hız verdi. Ay-Yıldızlılar koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Milli takımımız teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

17'lik Salih'ten Milli sevinç

Takımın genel performansının iyi olduğunu anlatan Çakmak, Antalya kampları sayesinde şampiyonaya hazır hale geleceklerini kaydetti. Milli takım kampına ilk kez katılan 17 yaşındaki futbolcu Salih Balli ise hayalini kurduğu Ay-Yıldızlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İlk kez milli takıma davet edilen futbolculardan Muhammet Sarı da çok büyük bir gurur yaşadığını aktardı. Bu arada 21-22 Kasım tarihlerinde Polonya'da yapılması planlanan Türkiye ve Polonya Ampute Futbol Milli Takımları Hazırlık Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi.