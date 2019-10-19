Şampiyonlar ‘Mehmetçik’ oldu!

Barış Pınarı Harekatı’na ulusça destek verdiğimiz günlerde, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nın açılışında güreşçilerimizle gururlandık. Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde dün açılışı gerçekleştirilen oyunlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül taşıdı. Açılışa 50’den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin’de bulunan yabancı askeri ataşeler katıldı.

Güreşte 7 sporcu

27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başlayacak. Milli güreşçiler ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül’ün yanı sıra 9 kez Avrupa, 4 defa da dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp de yer alıyor. Takımımızda Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı da bulunuyor. Milli güreşçiler, 13 Ekim’de birliklerine teslim olmuş ve 16 Ekim’de Çin’e hareket etmişlerdi.