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Şampiyonlar Ligi'ne Haller damgası! Ronaldo'dan sonra bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'ın Sporting'i ağırladığı mücadelede gol atma başarısı gösteren Sebastien Haller, Cristiano Ronaldo'nun ardından grup maçlarının tamamında gol atan 2. oyuncu oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'ne Haller damgası! Ronaldo'dan sonra bir ilk

Ajax'ın yıldız golcüsü Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı fileleri havalandırarak, Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilke imza attı.

Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6 grup maçının tamamında gol atma başarısı gösteren 2. oyuncu oldu.

Daha önce bu başarıyı 2017/18 sezonunda Cristiano Ronaldo göstermişti.

6 maçta toplam 10 gol

Kariyerinde ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Sebastien Haller, çıktığı 6 maçta toplam 10 gol atma başarısı gösterdi.

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