Şampiyonlar Ligi'ne Haller damgası! Ronaldo'dan sonra bir ilk
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'ın Sporting'i ağırladığı mücadelede gol atma başarısı gösteren Sebastien Haller, Cristiano Ronaldo'nun ardından grup maçlarının tamamında gol atan 2. oyuncu oldu.
Ajax'ın yıldız golcüsü Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı fileleri havalandırarak, Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilke imza attı.
Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6 grup maçının tamamında gol atma başarısı gösteren 2. oyuncu oldu.
Daha önce bu başarıyı 2017/18 sezonunda Cristiano Ronaldo göstermişti.
6 maçta toplam 10 gol
Kariyerinde ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Sebastien Haller, çıktığı 6 maçta toplam 10 gol atma başarısı gösterdi.