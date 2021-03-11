Dortmund ile Sevilla arasında oynanan müthiş karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Geceye damga vuran Çakır, 48. dakikada Haaland'ın attığı 2. golü faul gerekçesiyle iptal etti. Ancak VAR incelemesi sonrasında Cüneyt Çakır, golden bir dakika önce Sevilla'dan Kounde'nin, Haaland'ı çektiğini belirterek, penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Haaland'ın vuruşunu, Bono kurtardı. Fakat Çakır, Bono'nun kale çizgisini geçtiğini belirtti ve penaltıyı tekrarlattı. Haaland, bu kez golü attı. Gol sonrasında kaleci Bono'nun üstüne koşan Haaland, rakip takımın oyuncularını sinirlendirdi. Sevillalı futbolcular, Norveçli'nin üstüne doğru koşunca, gerginlik yaşandı.