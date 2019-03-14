İtalya’da rakipsiz olan Juventus’un 34 yaşındaki Ronaldo’ya 117 milyon Euro ödemesinin tek sebebi, Devler Ligi’ni kazanmak istemesiydi. CR7, Atletico karşısında yaptığı hat-trick ile bonservisinin hakkını verdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi... 1992 yılından itibaren bu isimle oynanmaya başlayan organizasyon, sadece Avrupa’da değil tüm dünyada kulüpler bazındaki en prestijli turnuva olarak gösteriliyor. Öyle ki yıllarca bu kupayı peş peşe iki kez müzesine götüren bir takım olmamıştı.

Taa ki Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’ne ambargo koyana kadar. Ronaldo’lu Real Madrid, son 3 sezonda da kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ronaldo ayrıldı, Real daha son 16 turunda Ajax karşısında havlu attı. Sırf Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için 33 yaşındaki CR7’ye 117 milyon Euro bonseris bedeli veren Juventus, bunun karşılığını şimdiden aldı!

Tek başına yıktı

Atletico’ya ilk maçta 2-0 kaybeden İtalyan devi, Ronaldo’nun hat-trick yaptığı rövanşı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Portekizli süperstar, ‘Mr.Şampiyonlar Ligi’ lakabının hakkını bir kez daha tam anlamıyla verdi.

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi’nde rekorları alt üst etmeye de devam ediyor. Portekizli oyuncu, attığı 124 golle turnuvanın en skorer ismi konumunda. Üstelik ilk 30 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşamamasına rağmen! Ronaldo, Atletico karşısında 3 kez ağları sarsarak, Messi’ye ait olan 8 maçta hattrick yapma rekoruna da ortak oldu.

Simeone:Sonucu Ronaldo belirledi

Atletico Madrid’in teknik patronu Diego Simeone, maçla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Juventus çok iyi hücum etti. Çok kritik hatalar yaptık, pozisyon üretemedik. Özellikle ikinci devrede hücuma çıkmakta zorlandık. Rakibimiz bizi geriye itti. Juventus hak etti. Ronaldo, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bu tür maçlarda ortaya çıkarak sonucu belirlemesi çok normal.

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Juventus’tan rekor hasılat

İtalyan devi, ilk maçta 2-0 kaybettiği Atletico Madrid’e karşı rövanşta müthiş bir geri dönüşe imza attı. Juve, bu karşılaşmada kasasını da doldurdu. Kulüpten yapılan açıkalamada, ‘maç günü geliri’nin 5.5 milyon Euro ile rekor kırdığı belirtildi. Juve ayrıca çeyrek final biletini alarak 10.5 milyon Euro bonus elde etti. Kulübün hisseleri ise dün yüzde 30 gibi rekor seviyede artış gösterdi.

Yapılanı unutmuyor

Ronaldo, Atletico Madrid’in teknik patronu Simeone’nin 2-0 kaybedilen ilk maçın ardından yaptığı sevince çok sinirlenmiş, “İtalya’da görüşürüz” demişti. Portekizli yıldız, 3-0 kazanılan rövanşın ardından Artanjinli çalıştırıcının sevincine benzer bir hareket yaparak göndermede bulundu. Ronaldo daha önce de Real Madrid’e gol attıktan sonra formasını çıkartan Messi’ye, 2017 İspanya Süper Kupa finalinde golünü atıp benzer sevinçle karşılık vermişti.

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‘UEFA Cristiano League’ dedirten istatistikler

■ Kupayı en çok kazanan oyuncu: 5

■ En çok gol atan oyuncu: 124

■ Tek sezonda en çok gol atan oyuncu (2013-14): 17

■ Gruplarda en çok gol atan oyuncu: 61

■ Grup sonrası en çok gol atan oyuncu: 63

■ En çok kafa golü atan oyuncu: 22

■ En çok iç saha golü atan oyuncu: 65

■ En çok deplasman golü atan oyuncu: 55

■ En çok frikik golü atan oyuncu: 12

■ En çok hat-trick yapan oyuncu (Messi’yle birlikte): 8

■ 3 finalde gol atan tek oyuncu

■ Peş peşe 11 maçta gol atan tek oyuncu

■ Tek takıma karşı en çok gol (Juventus-10)