Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı Kimmich
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Joshua Kimmich, yılın en iyi defans oyuncusu ödülüne sahip oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Joshua Kimmich, yılın en iyi defans oyuncusu ödülüne sahip oldu