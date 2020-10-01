UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Joshua Kimmich, yılın en iyi defans oyuncusu ödülüne sahip oldu