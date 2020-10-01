Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı Kimmich

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Joshua Kimmich, yılın en iyi defans oyuncusu ödülüne sahip oldu

01 Ekim 2020, Perşembe 18:46 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı Kimmich

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Joshua Kimmich, yılın en iyi defans oyuncusu ödülüne sahip oldu

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