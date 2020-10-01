UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in oyuncuları dışında ödül alan tek isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'nin maestrosu yılın en iyi orta saha oyuncusu oldu