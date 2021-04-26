MENÜ

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 27 Nisan Salı günü başlıyor.

26 Nisan 2021, Pazartesi 18:31 Son Güncelleme:
- A +
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

Yarı finalin ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 27 Nisan Salı günü İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk edecek. Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz kulübü Manchester City'yi ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.


İlgili Haberler
Andrea Pirlo ve oğluna ölüm tehditleri geliyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...