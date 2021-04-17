Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde dev final, 29 Mayıs’ta İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. 2005’ten sonra ikinci kez şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacak İstanbul için geri sayıma geçilirken, Avrupa’nın 4 devi; adını finale yazdırmak istiyor. Yarı finalde Real Madrid-Chelsea ve PSG-Manchester City karşı karşıya gelecek. Finalin İstanbul’da olmasının yanında kupayı kazanacak takımın, kendi ülkesinde de gelecek sezon Kupa 1 için vize alması bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü bunun tam tersi olursa, gelecek sezon Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi’nde gruplara direkt gitmek yerine ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Yeni format Salı günü

Bu arada Devler Ligi’nin 2024’ten sonraki yeni formatının da büyük ölçüde netlik kazandığı konuşuluyor. Kesin karar, EURO 2020’nin de son şeklinin verileceği 20 Nisan Salı günkü UEFA Kongresi'nde açıklanacak. Devler Ligi’nde yeni formatta 32 yerine 36 takım mücadele edecek, her sezon toplamda 100 karşılaşma olacak ve finalistler toplamda 17 maça çıkacak. Ayrıntılar, resmi açıklama sonrası belli olacak.



