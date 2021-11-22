Şampiyonlar Ligi'nde üst tura veda eden 3 takım
Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta geride kalırken 3 takım şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Beşiktaş'ında aralarında bulunan 3 takımı sizler için inceledik. Takımların öne çıkan rakamları haberimizde...
Temsilcimiz Beşiktaş 1. maçta Borussia Dortmund 2-1, 2. maçta Ajax'a 2-0, 3. maçta Sporting Lizbon'a 4-1 ve ters fikstürde yine Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup oldu.
Bu sezon sakatlıklardan oldukça çeken Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2 gol atıp 12 gol yiyen siyah beyazlı ekip, -10 averajla Devler Ligi'ne veda etti.
RB Leipzig, ilk maçta Manchester City'e 6-3, 2. maçta Club Brugge 2-1, 3. maçta Paris Saint-Germain 3-2 ve ters fikstürde Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı.
8 gol atıp 13 gol yiyen RB Leipzig, ilk 4 maç sonunda Devler Ligi'nin en çok gol yiyen takımı olarak turnuvaya veda etti.Takımın Fransız orta saha oyuncusu Christopher Nkunku ise 5 golle RB Leipzig adına turnuvaya damga vuran isim oldu.
Malmö, ilk maçta Juventus 3-0, 2. maçta Zenit 4-0, 3. maçta Chelsea 4-0 ve yine ters fikstürde yine Chelsea'ye 1-0 mağlup oldular.
İlk 4 maçta hiç gol atamayıp hiç puan toplayamayan Malmö, Devler Ligi'ne veda etmeyi garantiledi. İsveç ekibi, ilk 4 maç sonucunda -12 averajla en kötü averaja sahip olan takım oldu.