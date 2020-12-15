Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan ve finali ülkemizde, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 Turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından birbirinden zorlu eşleşmeler oluştu. Nefes kesecek karşılaşmaların ilki 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları ise 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek. İşte kıyasıya mücadelelerin olacağı son 16 Turu eşleşmeleri...

Barcelona-PSG

Kupa 1'in bu turundaki en dikkat çekici karşılaşma olacak gibi görünüyor. Bir tarafta Lionel Messi'li Katalan devi Barça diğer tarafta ise Mbappe'li Fransız ekibi PSG... Hatırlanacağı üzere iki ekip 2017'de yine son 16'da kapışmış ve futbolseverlere unutulmayacak bir düello sunmuşlardı. İlk maçı PSG sahasında 4-0 kazanıp tur kapısını ardına kadar açmıştı. Ancak rövanşta Barcelona 6-1'lik mucizevi bir sonuçla çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

A.Madrid-Chelsea

Bir diğer zorlu kapışma da Atletico ile Chelsea arasında geçecek. İstanbul'daki finale gitmeyi hedefleyen iki ekibin mücadelesi nefes kesecek. Tarihinde 3 kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ancak zafere ulaşamayan İspanyol ekibi ilki gerçekleştirmeyi amaçlıyor. İki kez çıktığı finalin birini kazanarak adını şampiyonlar listesine ekleyen Chelsea de 9 yıl sonra bir kez daha kupanın sahibi olmayı planlıyor. İki takımın da bu hedefi için önce bu eşleşmeyi geçmesi gerekecek.

Mönchengladbach-Manchester City

B Grubu'nda 8 puan toplayan ve ikili averajla Shakhtar'a üstünlük sağlayıp son 16'ya kalan Mönchengladbach, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ilk kez bu turnuvada bu seviyeye çıktı. City ise üst üste 8. sezonunda gruptan çıkmayı başardı. Bu turda sadece 3 kez havlu atan İngilizler geçen sezon Real Madrid'i yıkarak çeyrek finale çıkmayı başarmışlardı.

Atalanta-Real Madrid

Kupa 1’i 13 kez kazanan (7’si Devler Ligi formatında) ve bu alanda zirvede yer alan İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, İtalyan futbolunun yükselen değerlerinden Atalanta olacak. Los Galacticos, Mönchengladbach, Shakhtar ve İnter'li B Grubu'nu zirvede bitirmişti. Lacivert-Siyahlılar ise Liverpool, Ajax ve Midtjylland'lı D Grubu'nu ikinci tamamlamıştı.

Porto-Juventus

9 sezondur şampiyon olarak İtalya'ya ambargo koyan Juventus, 2018'deki Cristiano Ronaldo hamlesiyle Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini kanıtlamıştı. Şimdilik bu hedefinden uzak kalan Siyah-Beyazlılar hasrete nokta koymayı planlıyor. Porto ile 2016-17'de yine son 16 Turu'nda kozlarını paylaşan İtalyanlar, 2-0 ve 1-0 kazanarak çeyrek finale çıkan ekip olmuştu.

Leipzig-Liverpool

Temsilcimiz Başakşehir'in de olduğu H Grubu'nda Avrupa macerasına başlayan Leipzig, büyük bir sürprize imza atmış, 12 puan toplayarak PSG ile son 16 Turu'na çıkmıştı. Manchester United'ı, Avrupa Ligi'ne gönderen Alman ekibi ne kadar iddialı olduğunu göstermişti. 2018-2019'un şampiyonu Liverpool da Atalanta, Ajax ve Midtjylland'lı D Grubu'nu lider bitirdi. Son dönemin en formda iki ekibinin mücadelesinde kimin galip geleceği merak konusu.

Sevilla-Dortmund

Futbolseverleri ekrana kilitleyecek bir diğer mücadele de Sevilla ile Dortmund arasında oynanacak. 6 kez kazandığı UEFA Avrupa Ligi'yle Kupa 2'nin rekortmeni olan Sevilla çıtayı yukarıya çıkardı ve gözünü Devler Ligi'ne dikti. 1996-97'de Kupa 1'de zafere ulaşan Alman temsilcisi Dortmund da Haaland ve Sancho'nun başı çektiği genç jenerasyonuyla 24 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Lazio-Bayern Münih

İtalyan ekibi Lazio’yu en son Devler Ligi son 16 Turu'nda gördüğümüzde sene 2000'di. Alman devi Münih ise Şampiyonlar Ligi'nin hiç yabancısı değil. 3’ü Şampiyonlar Ligi formatında olmak üzere 6 kez Kupa 1'i müzesine götüren son şampiyon, son 16 Turu'ndaki son 9 eşleşmesinde sadece 1 kez elendi. O da 2018-2019'da şampiyon Liverpool'a karşıydı.

Atalay Özçelikli



