Başakşehir'in yer aldığı gruptan o akıllara kazınan mücadelenin ardından lider olarak çıkan PSG, son 16 turu ilk maçında bu akşam Barcelona ile karşılaşacak. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde perde uzun bir aradan sonra yeniden açılacak

Geride kalan grup aşamasında en çok gol atan isimler arasında Erling Haaland, Neymar, Morata, Rashford gibi isimler yer aldı





Messi 3 golde, Cristiano Ronaldo ise 4 golde kalırken Portekizli yıldız Barcelona deplasmanında attığı gollerle unutulmaz bir maç oynamıştı

Asist listesinde 5 gol pası ile Juventus'tan Cuadrado, 4 gol pası ile Kevin de Bruyne sıralanırken son şampiyon Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Kimmich 3 asist yaptı. Bayern grup aşamasında 18 golle en golcü takım oldu





Grup aşamasından Bayern Münih, Manchester City, Chelsea ve Lazio yenilmeden çıkarken Guardiola'nın ekibi 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü ve önemli bir performans sergiledi

Son 16 eşleşmeleri ise şöyle

16 Şubat 2021

RB Leipzig - Liverpool

Barcelona - Paris Saint-Germain

17 Şubat 2021

Sevilla - B. Dortmund

Porto - Juventus

23 Şubat 2021

A. Madrid - Chelsea

Lazio - Bayern Münih

24 Şubat 2021

Atalanta - Real Madrid

M. Gladbach - Manchester City



