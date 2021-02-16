Şampiyonlar Ligi'nde nerede kaldık? Gol kralı, asist kralı, en iyiler...
Şampiyonlar Ligi'nde perde uzun bir aradan sonra bu akşam yeniden açılacak. Geride kalan dönemde öne çıkan takımları ve oyuncuları sizler için derledik. İşte Şampiyonlar Ligi'nde nerede kalmıştık? sorusunun yanıtları...En çok gol atan oyuncular, en çok asist yapanlar, akılda kalanlar...
Başakşehir'in yer aldığı gruptan o akıllara kazınan mücadelenin ardından lider olarak çıkan PSG, son 16 turu ilk maçında bu akşam Barcelona ile karşılaşacak. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde perde uzun bir aradan sonra yeniden açılacak
Geride kalan grup aşamasında en çok gol atan isimler arasında Erling Haaland, Neymar, Morata, Rashford gibi isimler yer aldı
Messi 3 golde, Cristiano Ronaldo ise 4 golde kalırken Portekizli yıldız Barcelona deplasmanında attığı gollerle unutulmaz bir maç oynamıştı
Asist listesinde 5 gol pası ile Juventus'tan Cuadrado, 4 gol pası ile Kevin de Bruyne sıralanırken son şampiyon Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Kimmich 3 asist yaptı. Bayern grup aşamasında 18 golle en golcü takım oldu
Grup aşamasından Bayern Münih, Manchester City, Chelsea ve Lazio yenilmeden çıkarken Guardiola'nın ekibi 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü ve önemli bir performans sergiledi
Son 16 eşleşmeleri ise şöyle
16 Şubat 2021
RB Leipzig - Liverpool
Barcelona - Paris Saint-Germain
17 Şubat 2021
Sevilla - B. Dortmund
Porto - Juventus
23 Şubat 2021
A. Madrid - Chelsea
Lazio - Bayern Münih
24 Şubat 2021
Atalanta - Real Madrid
M. Gladbach - Manchester City