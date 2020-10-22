Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda ilk hafta geride kalırken, bu büyülü arenada birçok ilke imza atıldı. İlk hafta, temsilcimiz Başakşehir için de ilk Şampiyonlar Ligi heyecanı demekti. Aynı zamanda Krasnodar, Rennes ve Mıdtjylland da bu heyecanı ilk kez yaşadı.
Barcelona'nın Ferencvaros'u 5-1'le geçtiği maçta 2 kez ağları havalandıran Ansu Fati, 18 yaşına girmeden Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan ilk isim oldu.
Bu hafta tam 8 futbolcu, kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı:
Ahmed Hassan – Olympiakos
Vitali Lisakovich – Lokomotiv Moskova
Jean Daniel Akpa-Akpro – Lazio
Pedri – Barcelona
Charles de Ketelaere – Club Brugge
Ramy Bensebaini – Mönchengladbach
Cristian Ramirez – Krassnodar
Sehrou Guirassy – Rennes
beIN Sports