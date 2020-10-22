Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda ilk hafta geride kalırken, bu büyülü arenada birçok ilke imza atıldı. İlk hafta, temsilcimiz Başakşehir için de ilk Şampiyonlar Ligi heyecanı demekti. Aynı zamanda Krasnodar, Rennes ve Mıdtjylland da bu heyecanı ilk kez yaşadı.

Barcelona'nın Ferencvaros'u 5-1'le geçtiği maçta 2 kez ağları havalandıran Ansu Fati, 18 yaşına girmeden Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan ilk isim oldu.

Bu hafta tam 8 futbolcu, kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı:

Ahmed Hassan – Olympiakos

Vitali Lisakovich – Lokomotiv Moskova

Jean Daniel Akpa-Akpro – Lazio

Pedri – Barcelona

Charles de Ketelaere – Club Brugge

Ramy Bensebaini – Mönchengladbach

Cristian Ramirez – Krassnodar

Sehrou Guirassy – Rennes

beIN Sports







