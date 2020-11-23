Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte oynanancak maçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının 4. haftası yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir de deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin, bu sahnedeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'nda yarın TSİ 23.00'te Manchester United'ın konuğu olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
20.55 Rennes - Chelsea
20.55 Krasnodar - Sevilla
23.00 Lazio - Zenit
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge
23.00 Dinamo Kiev - Barcelona
23.00 Juventus - Ferencvaros
23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig
23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir
25 Kasım Çarşamba
20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk
20.55 Olympiakos - Manchester City
23.00 Bayern Münih - Salzburg
23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.00 Inter - Real Madrid
23.00 Olympique Marsilya - Porto
23.00 Ajax - Midtjylland
23.00 Liverpool - Atalanta