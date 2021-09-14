Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı, bu akşam 4 grupta oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin nefes kesecek kapışması E Grubu’nda oynanacak. Saat 22.00’de dijital içerik platformu Exxen’den yayınlanacak maçta Barcelona, Alman ekibi Bayern Münih’i sahasında ağırlayacak. Nou Camp’taki mücadelede Barça, uzun yıllar sonra ilk kez PSG’ye giden Lionel Messi olmadan bu arenada boy gösterecek. İki takım daha önce 9 kez karşılaştı, 2 kez Barça, 6 kez Bayern kazanırken, 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Ronaldo da sahaya çıkıyor

Ev sahibinde Dest’in durumu şüpheli, Braithwaite, Fati, Agüero, Dembele yok. Almanlar’da da Coman, Tolisso ve Gnarby forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında aynı saatte Dinamo Kiev-Benfica karşılaşacak. F Grubu’nda Cristiano Ronaldo’lu Manchester United, 19.45’te Young Boys deplasmanına çıkacak. Bu grupta ayrıca 22.00’de Villarreal ile Atalanta, İspanya’da galibiyet için mücadele edecekler.









Konferans Ligi de bugün start alıyor

Bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanacak olan UEFA’nın kulüpler bazındaki üçüncü kupası Konferans Ligi’nde de heyecan başlıyor.Saat 17.30’da iki karşılaşma oynanacak. 17.30’da A Grubu’nda Maccabi Tel Aviv-Alashkert ve yine aynı saatte E Grubu’nda Maccabi Haifa-Feyenoord karşılaşmaları oynanacak. Kupa 3’teki diğer maçlar ise perşembe günü gerçekleşecek.