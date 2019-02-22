Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda haftanın futbolcusu Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin seçildi.

22 Şubat 2019, Cuma 16:09
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda bu haftanın futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin'in haftanın futbolcusu seçildiğini duyuruldu.

Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da karşılaştığı Juventus'u 2-0 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etmişti. Savunmada Juventus hücumcularını durduran Godin, mücadelenin 83. dakikasında da rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti. 

İHA

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