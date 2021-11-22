Liverpool

Liverpool, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, Milan ve Porto'nun olduğu B Grubu'nda yer aldı.

İlk 4 maçta 4 galibiyet alan Liverpool, topladığı 12 puanla birinci olarak gruptan çıkmayı başardı. İlk 4 maç sonunda 13 gol atıp 5 gol yiyen Liverpool'un en golcü ismi 5 golle Mohamed Salah oldu.

Juventus

Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, Zenit ve Malmö'nün olduğu grupta yer aldı.

Serie A'da istenileni veremeyen Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4'te 4 yaptı ve topladığı 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. İlk 4 maçta 9 gol atıp 2 gol yiyen Juventus'un en golcü ismi 3 golle Paulo Dybala oldu.

Bayern Münih

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, Benfica ve Dinamo Kiev'in rakibi oldu.

İlk 4 maçta attığı 17 golle şu ana kadar turnuvanın en çok gol atan takımı olan Bavyera ekibi, 4 maçı da rahat bir şekilde kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. 4 maçta 8 gol atan Bayern Münih santrforu Robert Lewandowski, turnuvanın gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Ajax

Ajax, bu sezon temsilcimiz Beşiktaş 'ında yer aldığı C Grubu'nda Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile aynı grupta yer aldı.

İlk 4 maçta 4 galibiyet alan Hollanda ekibi, şimdiden gruptan çıkmayı garantiledi. 14 gol atıp 2 gol yiyen Ajax'ta Sebastien Haller, 7 golle turnuvanın en çok gol atan 2. futbolcusu konumunda yer alıyor.