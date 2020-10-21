Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Çarşamba akşamının büyük sürprizini Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk yaparken, Bayern Münih de bıraktığı yerden devam etti. Liverpool Ajax deplasmanında kazanırken, Manchester City de Porto'yu mağlup etmeyi başardı. İşte gecenin sonuçları:

Ajax 0-1 Liverpool

M. City 3-1 Porto

Midtyjlland 0-4 Atalanta

Olympiakos 1-0 Marsilya

B. Münih 4-0 A. Madrid

Inter 2-2 B. Mönchengladbach

Önemli dakikalar...

14' Luis Diaz Porto'yu Manchester City deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

20' Agüero penaltıdan Manchester City'ye beraberliği getirdi.

26' Duvan Zapata Atalanta'yı Midtjylland karşısında 1-0 öne geçirdi.

28' Bayern Münih Atletico Madrid karşısında Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

35' Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle Liverpool Ajax karşısında 1-0 önde...

36' Papu Gomez Atalanta'yı 2-0 öne geçirdi.

41' Leon Goretzka Bayern'in Atletico karşısında 2-0 öne geçirdi.

42' Luis Muriel Atalanta adına farkı 3'e çıkardı.

49' Lukaku Inter'i Monchengladbach karşısında 1-0 öne geçirdi.

63' Ramy Bensebaini penaltıdan attığı golle Monchengladbach'a beraberliği getirdi.

65' Manchester City, İlkay Gündoğan'ın golüyle 2-1 önde...

66' Tolisso Bayern Münih'i 3-0 öne geçirdi.

72' Bayern Atletico karşısında farka gidiyor. Skor şimdi 4-0, gol Coman...

73' Ferran Torres Manchester City adına skoru 3-1 yaptı.

84' Jonas Hofmann Monchengladbach'ı 2-1 öne geçirdi.

90' Lukaku Inter'e beraberliği getiren golü attı.





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19' Lokomotif Moskova, Eder'in attığı golle Salzburg deplasmanında 1-0 öne geçti.

29' Shakhtar Donetsk Tete'nin attığı golle Real Madrid deplasmanında 1-0 önde...

33' Varane'ın kendi kalesine attığı golle Shakhtar skoru 2-0 yaptı.

42' Shkahtar Donetsk, Real Madrid deplasmanında şov yapıyor. Solomon skoru 3-0 yaptı.

45' Salzburg, 19 yaşındaki genç Dominik Szoboszlai'nin harika golüyle 1-1lik beraberliği yakaladı.

İkinci yarılar başladı.

50' Salzburg, Zlatko Junuzovic'in golüyle 2-1 öne geçti.

55' Luka Modric Real Madrid adına farkı 2'ye indirdi.Skor şimdi 1-3...

60' Vinicius Junior Real Madrid adına farkı 1'e indirdi.

75' Lokomotif Moskova maçta beraberliği yakaladı. Gol Vitali Lisakovich'ten...

MAÇ SONUÇLARI

Real Madrid 2-3 S. Donetsk

Salzburg 2-2 L. Moskova

Takımların ilk 11'leri:

Salzburg: Stankovic; Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer; Junuzovic, Camara, Mwepu, Szoboszlai; Daka, Koita.

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Kulikov, Krychowiak; Zhemaletdinov, Miranchuk, Smolov; Eder.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro; Asensio, Jovic, Rodrygo

Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Marlos, Maycon, Tete, Antonio, Solomon, Dentinho