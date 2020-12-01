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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 1 Aralık Salı gecesi oynanan maçlar ile başladı. Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı geceye Real Madrid, Atalanta gibi ekiplerin aldığı sürpriz sonuçlar damga vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

01 Aralık 2020, Salı 23:02 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 1 Aralık Salı gecesi oynanan maçlar ile başladı. Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı geceye Real Madrid, Atalanta gibi ekiplerin aldığı sürpriz sonuçlar damga vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Lokomotiv Moskova (79' Anton Miranchuk (P)) 1-3 Salzburg (28' Mergim Berisha, 41' Mergim Berisha, 81' Karim Adeyemi) 

Shakhtar Donetsk (57' Dentinho, 82' Manor Solomon) 2-0 Real Madrid

Atletico Madrid (26' Joao Felix) 1-1 Bayern Münih (86' Thomas Müller (P))

Mönchengladbach (45+1' Alassane Plea, 75' Alassane Plea) 2-3 Inter (17' Matteo Darmian, 64' Romelu Lukaku, 73' Romelu Lukaku)

Marsilya (55' Dimitri Payet (P), 75' Dimitri Payet (P)) 2-1 Olympiacos (33' Mady Camara)

Porto 0-0 Manchester City

Liverpool (58' Curtis Jones) 1-0 Ajax

Atalanta (79' Cristian Romero) 1-1 Midtjylland (13' Alexander Scholz)

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