Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 1 Aralık Salı gecesi oynanan maçlar ile başladı. Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı geceye Real Madrid, Atalanta gibi ekiplerin aldığı sürpriz sonuçlar damga vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 1 Aralık Salı gecesi oynanan maçlar ile başladı. Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı geceye Real Madrid, Atalanta gibi ekiplerin aldığı sürpriz sonuçlar damga vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Lokomotiv Moskova (79' Anton Miranchuk (P)) 1-3 Salzburg (28' Mergim Berisha, 41' Mergim Berisha, 81' Karim Adeyemi)
Shakhtar Donetsk (57' Dentinho, 82' Manor Solomon) 2-0 Real Madrid
Atletico Madrid (26' Joao Felix) 1-1 Bayern Münih (86' Thomas Müller (P))
Mönchengladbach (45+1' Alassane Plea, 75' Alassane Plea) 2-3 Inter (17' Matteo Darmian, 64' Romelu Lukaku, 73' Romelu Lukaku)
Marsilya (55' Dimitri Payet (P), 75' Dimitri Payet (P)) 2-1 Olympiacos (33' Mady Camara)
Porto 0-0 Manchester City
Liverpool (58' Curtis Jones) 1-0 Ajax
Atalanta (79' Cristian Romero) 1-1 Midtjylland (13' Alexander Scholz)