Cev Kupası'nda Galatasaray erkeklerde adını 16'lı tura yazdırırken kadın takımı da ilk maçında 3-0'lık galibiyetle rövanş için büyük avantaj elde etti. Balkan Kupası'nı kazanarak Challenge Kupası'na gelen Halkbank ile THY'de rahat bir şekilde 16'lı tura çıkarken bir temsilcimiz Ziraat Bankkart da aynı başarıyı gösterdi.

Devler Ligi'nde format değişimi

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında format değişikliğine gidildi. Grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü formatı yerine 2 ayaktan oluşan turnuva formatına göre oynanacak. Buna göre; turnuvanın ilk ayağında Eczacıbaşı İstanbul'da, Fenerbahçe de İtalya olacak ve maçlarını 8-10 Aralık tarihlerinde oynayacak. Vakıfbank ilk ayak maçlarını ise 24-26 Kasım'da Bulgaristan'da oynayacak.