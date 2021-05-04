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Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak. Manchester City, PSG'yi, Chelsea ise Real Madrid'i konuk edecek.

04 Mayıs 2021, Salı 10:36 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.

İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında bugün Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.

İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında yarın Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

AA

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