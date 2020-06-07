2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul, yarı finalden itibaren oynanacak maçları da içeren bir Dörtlü Final'e hazırlanıyordu fakat son haberler UEFA'nın karar değişikliğine gittiği yönünde oldu.

BILD'in haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin son etabını oynatmak için Portekiz'in başkenti Lizbon'u öne çıkardı.

Benfica ve Sporting'in stadyumlarının bulunması ve corona virüs vakasının az olması nedeniyle Lizbon kararının öne çıktığı belirtilmekte.

Diğer adaylardan Frankfurt, turnuvada Alman kulüplerinin yola devam etmesi nedeniyle reddedilirken Rusya'dan Moskova da artan corona virüs vakaları nedeniyle kabul görmedi.

İspanya'da Madrid ise Santiago Berbabeu'daki çalışmaların sürmesi nedeniyle elenen şehirlerden oldu.

Nihai karar, 17 Haziran'da UEFA'nın düzenleyeceği toplantıda alınacak.