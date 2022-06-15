UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe 'nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Ukrayna temsilcisinin başında ise tanıdık bir isim mevcut. Yıllarca ülkemizde teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu... Rumen teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı olan maçlarını sizler için derledik.

İşte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı karnesi...

Mircea Lucescu, Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray 'ın başında birçok kez Fenerbahçe'nin karşısına çıktı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki ilk adresi Galatasaray'dı.

Kadıköy'de galibiyeti yok

Sarı Kırmızılılara 4 sene üst üste şampiyon olmuş Fatih Terim'in ayrılmasından sonra gelen Lucescu ilk sezonunda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı ancak ikinci sezonunda şampiyon oldu. Lucescu, Fenerbahçe karşısında ilk sezonunda galibiyet alamadı. Kadıköy'deki lig maçını Fenerbahçe 2-1 kazanırken, Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele 0-0 bitmişti. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu müthiş maç 4-4 biterklen, turu geçen penaltılarla Kanarya'ydı...

Lucescu ikinci sezonunda ligi şampiyon tamamlarken, Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti, Kadıköy'de ise Rapaiç'in füzesiyle 1-0 yenildi.









Beşiktaş dönemi

Lucescu, Beşiktaş'la 100. yıl şampiyonluğu yaşadığı 2002-2003 sezonunda ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi yendi. Deplasmanda rakibini 1-0'la geçen Rumen teknik adamın öğrencileri, İnönü Stadı'nda ise 2-0 galip gelerek şampiyonluk için önemli bir adım atmıştı. Bir sonraki sezon Lucescu, şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Kadıköy'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Lucescu'nun Beşiktaş'ı, İnönü Stadı'nda ise 3-1 kaybetti. Lucescu, Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye karşı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, sadece 1 kez mağlup oldu.

Lucescu, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 maçta sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ikişer yenilgi ve beraberlikle, 1 galibiyet aldı. Galatasaray'la Fenerbahçe deplasmanında 2 yenilgi alan, bir kez de kupada berabere kalan Lucescu, Kadıköy'deki tek zaferini Beşiktaş'la elde etti.

Rumen teknik adam, Beşiktaş'la şampiyon olduğu sezon Ahmet Dursun'un tek golüyle rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Lucescu, Beşiktaş'la Kadıköy'de bir kez de beraberlik çıkartırken, hiç kaybetmedi.

Ön elemede Fenerbahçe'yi eledi

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 resmi maçın dördünü kazanabilen Mircea Lucescu, sarı-lacivertli ekibe rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde turu geçmeyi başardı.

İlk maç Fenerbahçe'nin sahasında golsüz eştlikle sona erdikten sonra Shakhtar'ın başında olan Lucescu, kendi sahasında 3-0'lık net bir skorla ön eleme turunu geçmeyi başarmıştı.

Hazırlık maçları

Öte yandan Lucescu, Shakthar Donetsk'le Fenerbahçe'yle 3 kez Kadıköy'de hazırlık maçına çıktı. Bu maçlardan ilki 2007 yılında 1-1 biterken, 2008'de Fenerbahçe rakibini Daniel Guiza ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-1 yendi.

Son olarak da Dinamo Kiev ile Şükrü Saracoğlu'nda hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.







