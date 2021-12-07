Şampiyonlar Ligi E grubu 6. hafta maçında Benfica sahasında Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Mücadele 8 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak.

Ev sahibi takımda Verissimo, Pinho, Gonçalves, Radonjic misafir takımda Kargbo, Besedin, Popov, Supriaga sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Bir üst tura çıkmak için öncelikle Barcelona'nın puan kaybetmesini bekleyen Benfica, rakibi karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı var. Ligde son hafta kendi sahasında Sporting CP'a 3-1 yenilirken liderin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti bulunmayan Dynamo Kiev kendi liginde son 7 deplasman maçını kazanırken Devler Ligi'nde 5 maçlık mağlubiyet serisine sahip.

Oran Analizi

Benfica için beraberliğe 4.5 oran verildiği toplam 13 maçın %92 kısmında beraberlik çıkmazken, ikinci yarı beraberliğe 2.75 oran verildiği toplam 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Dynamo Kiev için ÇİFT oranı 1.73 olduğunda toplam 3 maçın hepsi TEK bitti.







