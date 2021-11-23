Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışma! Chelsea - Juventus
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Chelsea ile Juventus, kozlarını İngiltere'de paylaşacak. Zirveyi garantilemek için Juve'ye beraberlik yetiyor, son şampiyon ise evinde hem galibiyet hem de rövanşı almak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya gelecek. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu olacak. 23.00'teki karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak.
Diğer maçın sonucu da önemli
Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.