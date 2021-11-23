Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya gelecek. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu olacak. 23.00'teki karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak.

Diğer maçın sonucu da önemli

Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.







