Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda rekoru Bayern'in
Bayern Münih, deplasmanda oynadığı Lazio maçını 4-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Bayern Münih, Devler Ligi'nde son 17 deplasman maçını kaybetmedi ve Manchester United'ın rekorunu kırdı
Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım rekoru artık Bayern Münih'in...Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'yu 4-1 yenen Bayern Münih böylece Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Bayern Münih, Devler Ligi'nde son 17 deplasman maçını kaybetmedi ve Manchester United'ın rekorunu kırdı
En son 27.092.107 tarihinde PSG karşısında deplasmanda 3-0 kaybeden Bayern Münih, yaklaşık 4 sezondur dış sahada maç kaybetmiyor. Bu maçların arasında Beşiktaş 'a karşı İstanbul'da 3-1 kazanılan mücadele de yer alıyor
2017-18
PSG-Bayern 3-0, Celtic-Bayern 1-2, Anderlecht-Bayern 1-2, Beşiktaş-Bayern 1-3, Sevilla-Bayern 1-2, R. Madrid-Bayern 2-2
2018-19
Benfica-Bayern 0-2, AEK-Bayern 0-2, Ajax-Bayern 3-3, Liverpool-Bayern 0-0
2019-20
Tottenham-Bayern 2-7, Olympiakos 2-3, Kızılyıldız 0-6, Chelsea 0-3
2020-21
L. Moskova-Bayern 1-2, Salzburg 2-6, A. Madrid 1-1, Lazio-Bayern 1-4