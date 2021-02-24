Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım rekoru artık Bayern Münih'in...Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'yu 4-1 yenen Bayern Münih böylece Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Bayern Münih, Devler Ligi'nde son 17 deplasman maçını kaybetmedi ve Manchester United'ın rekorunu kırdı

En son 27.092.107 tarihinde PSG karşısında deplasmanda 3-0 kaybeden Bayern Münih, yaklaşık 4 sezondur dış sahada maç kaybetmiyor. Bu maçların arasında Beşiktaş 'a karşı İstanbul'da 3-1 kazanılan mücadele de yer alıyor

2017-18

PSG-Bayern 3-0, Celtic-Bayern 1-2, Anderlecht-Bayern 1-2, Beşiktaş-Bayern 1-3, Sevilla-Bayern 1-2, R. Madrid-Bayern 2-2

2018-19

Benfica-Bayern 0-2, AEK-Bayern 0-2, Ajax-Bayern 3-3, Liverpool-Bayern 0-0

2019-20

Tottenham-Bayern 2-7, Olympiakos 2-3, Kızılyıldız 0-6, Chelsea 0-3

2020-21

L. Moskova-Bayern 1-2, Salzburg 2-6, A. Madrid 1-1, Lazio-Bayern 1-4







