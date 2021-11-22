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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor. Beşiktaş grubun beşinci maçında Ajax'ı konuk edecek.

22 Kasım 2021, Pazartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş , C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)

20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)

23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

24 Kasım Çarşamba:

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

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