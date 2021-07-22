MENÜ

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 00:15 Son Güncelleme:
- A +
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 7 karşılaşma oynandı.

Galatasaray , Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Malmö (İsveç) - HJK (Finlandiya): 2-1

Mura (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-0

PSV (Hollanda) - Galatasaray: 5-1

Olympiakos (Yunanistan) - Neftçi (Azerbaycan): 1-0

Legia (Polonya) - Flora (Estonya): 2-1

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda tek maç yapıldı. Sırbistan temsilcisi Cukaricki, sahasında Azerbaycan'ın Sumgayıt ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...