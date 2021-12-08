Şampiyonlar Ligi'nde '0' çekenler
Temsilcimiz Beşiktaş 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlardan mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Siyah beyazlılar, Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiledi.
Bir önceki Şampiyonlar Ligi macerasında gruplarda yenilgisiz üst tura çıkan Beşiktaş , 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.
Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını sıfır puanla tamamlayan 22. takım olarak da tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde '0' çeken takımlar
Kosice l 1997-98 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Juventus, Feyenoord
Fenerbahçe l 2001-02 l Gruptaki takımlar: Barcelona, Leverkusen, Lyon
Anderlecht l 2004-05 l Gruptaki takımlar: Inter, Werder Bremen, Valencia
Rapid Wien l 2005-06 l Gruptaki takımlar: Juventus, Bayern Münih, Club Brugge
Levski Sofya l 2006-07 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Barcelona, Werder Bremen
Dınamo Kiev l 2007-08 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Roma, Sporting
Debrecen l 2009-10 l Gruptaki takımlar: Fiorentina, Lyon, Liverpool
Maccabi Haifa l 2009-10 l Gruptaki takımlar: Bordeaux, Bayern Münih, Juventus
Zilina l 2010-11 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Marsilya, Spartak Moskova
Partizan l 2010-11 l Gruptaki takımlar: Shakhtar Donetsk, Arsenal, Braga
Villarreal l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Bayern Münih, Napoli, Manchester City
Otelel Galatı l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Benfica, Basel, Manchester United
Dinamo Zagreb l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Real Madridi Lyon, Ajax
Marsilya l 2013-14 l Gruptaki takımlar: Dortmund, Arsenal, Napoli
Maccabi Tel Aviv l 2015-16 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Dinamo Kiev, Porto
Dinamo Zagreb l 2016-17 l Gruptaki takımlar: Juventus, Sevilla, Lyon
Club Brugge l 2016-17 l Gruptaki takımlar: Liecester, Porto, Kopenhag
Benfica l 2017-18 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Basel, CSKA Moskova
AEK Atina l 2018-19 l Gruptaki takımlar: Bayern Münih, Ajax, Benfica
Beşiktaş l 2021-22 l Gruptaki takımlar: Ajax, Dortmund, Sporting