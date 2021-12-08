Bir önceki Şampiyonlar Ligi macerasında gruplarda yenilgisiz üst tura çıkan Beşiktaş , 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.

Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını sıfır puanla tamamlayan 22. takım olarak da tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde '0' çeken takımlar

Kosice l 1997-98 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Juventus, Feyenoord

Fenerbahçe l 2001-02 l Gruptaki takımlar: Barcelona, Leverkusen, Lyon

Anderlecht l 2004-05 l Gruptaki takımlar: Inter, Werder Bremen, Valencia

Rapid Wien l 2005-06 l Gruptaki takımlar: Juventus, Bayern Münih, Club Brugge

Levski Sofya l 2006-07 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Barcelona, Werder Bremen

Dınamo Kiev l 2007-08 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Roma, Sporting

Debrecen l 2009-10 l Gruptaki takımlar: Fiorentina, Lyon, Liverpool

Maccabi Haifa l 2009-10 l Gruptaki takımlar: Bordeaux, Bayern Münih, Juventus

Zilina l 2010-11 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Marsilya, Spartak Moskova

Partizan l 2010-11 l Gruptaki takımlar: Shakhtar Donetsk, Arsenal, Braga

Villarreal l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Bayern Münih, Napoli, Manchester City

Otelel Galatı l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Benfica, Basel, Manchester United

Dinamo Zagreb l 2011-12 l Gruptaki takımlar: Real Madridi Lyon, Ajax

Marsilya l 2013-14 l Gruptaki takımlar: Dortmund, Arsenal, Napoli

Maccabi Tel Aviv l 2015-16 l Gruptaki takımlar: Chelsea, Dinamo Kiev, Porto

Dinamo Zagreb l 2016-17 l Gruptaki takımlar: Juventus, Sevilla, Lyon

Club Brugge l 2016-17 l Gruptaki takımlar: Liecester, Porto, Kopenhag

Benfica l 2017-18 l Gruptaki takımlar: Manchester United, Basel, CSKA Moskova

AEK Atina l 2018-19 l Gruptaki takımlar: Bayern Münih, Ajax, Benfica

Beşiktaş l 2021-22 l Gruptaki takımlar: Ajax, Dortmund, Sporting



