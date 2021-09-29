Şampiyonlar Ligi | Zenit-Malmö maç sonucu: 4-0

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Rusya temsilcisi Zenit, Gazprom Arena’da İsveç’in Malmö takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyaev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel’in ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Malmö’nün defans oyuncusu Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Zenit, H Grubu'nda 3 puanla 3. sıraya yerleşirken, son sıradaki Malmö ise henüz puanla tanışamadı.