NBA’de 12 sezon boyunca farklı takımlarda forma giyen ve lig tarihinin en uzun oyuncularından birisi olan Shawn Bradley’nin omuriliğinde bu yılın başlarında geçirdiği kazaya bağlı hasar meydana geldi. 20 Ocak’ta Utah’daki evinin yakınlarında bisiklet süren Bradley’e arkadan bir arabanın çarptığı açıklandı. 48 yaşındaki eski oyuncunun ameliyata alındığı ve sonrasında rehabilitasyon sürecinin başladığı belirtilmişti. Amerikan basınında dün çıkan haberlerde ise Bradley’nin felç kaldığı ve yeni bir rehabilitasyon sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Cuban: Ailemizin bir parçası olacak

NBA’de formasını en uzun süre giydiği takım olan Dallas Mavericks’in sahibi Marc Cuban "Shawn’ın kazasını duyduğumuz için üzgünüz. Savaşan bir ruhu vardı ve her zaman son derece kararlıydı. İyileşme sürecinde onun için en iyisini istiyoruz. Her zaman Mavs ailesinin bir parçası olacak" dedi.

Michael Jordan ile filmde oynamıştı

1996 yılında Michael Jordan’ın başrolünde olduğu Space Jam filminde Shawn Bradley de rol almıştı. Bradley, 1993 NBA Draftı’nda Philadelphia Sixers tarafından ikinci sıradan seçilmişti. Sixers’da geçirdiği iki yılın ardından New Jersey Nets’de transfer olmuş ve sonrasında dokuz sezon oynadığı Dallas Mavericks’e geçmişti. Bradley, iki bin kariyer bloğuna ulaşan 21 oyuncu arasında yer alıyor.