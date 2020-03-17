Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final tarihleri belli oldu

UEFA tarafında Euro 2020'nin ertelenmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de ertelenmişti. Bu iki büyük turnuvanın yeni final tarihleri belli oldu.

İstanbul'da oynanacak finalin yeni tarihi belli oldu

İspanyol MARCA gazetesini haberine göre, UEFA Avrupa Ligi final maçı 24 Haziran 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 27 Haziran 2020 tarihine alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak. Şampiyonlar Ligi daha önce 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanması belirlenmişti ancak bu tarih ileriye alındı.