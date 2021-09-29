Tarihinde kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren ve D Grubu'na Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup ederek başlayan Sheriff, ikinci maçında Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yönettiği 90 dakikada Moldova temsilcisi tarihi bir galibiyete imza attı.

25. dakikada Djasur Yakhshibaev ile öne geçen Sheriff, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. 65. dakikada yıldızlar topluluğu Real Madrid, Karim Benzema'nın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 89. dakikada Moldova ekibi, dev rakibini şok etti.

Sebastien Thill'in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan Sheriff, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğunda haftayı kapattı. Grubun diğer maçında Shakhtar Donetsk ile Inter, 0-0 berabere kaldı.

2. haftası oynanan D Grubu'nda puan durumu ise şu şekilde oluştu:

1- Sheriff / 6 puan

2- Real Madrid / 3 puan

3- Inter / 1 puan

4- Shakhtar Donetsk / 1 puan