Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali’nin ev sahibi Nizhny Novgorod

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2021’in Sekizli Finali’nin ev sahipliğini Rusya'nın Nizhny Novgorod şehri yapacak. BCL’de 2020-21 sezonunu sonuçlandıracak sezon sonu turnuvası 5-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Altı farklı ülkeyi temsil eden sekiz takım, Mayıs ayının ilk haftasında Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde tek maçlı eleme formatında oynanacak olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin beşinci sezonu finaline katılacak. Maçlar, Nizhny Novgorod Kulübü’nün sahası olan Kültür ve Eğlence Kompleksi Nagorny Arena’da oynanacak.

Türkiye’den Pınar Karşıyaka’nın da yer alacağı BCL Sekizli Finali’nde mücadele edecek takımlar şu şekilde (alfabetik sırayla): Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), Pınar Karşıyaka, SIG Strasbourg (Fransa)