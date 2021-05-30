Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alman teknik adam Thomas Tuchel, Galatasaray ile anlaşmanın kıyısından dönmüştü. 2013-14 sezonunun bitimiyle ünlü İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ile yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Ünal Aysal ve Florya'da futbolun başına geçen Erdal Keser, Alman ekolünden bir ismi göreve getirmek için fikir birliğine varmıştı.

'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum'

Galatasaray, Tuchel'i yeni teknik direktörü olarak duyurmaya hazırlanırken Alman hoca, başkan Ünal Aysal'ı aramış ve Galatasaray'a gelemeyeceğini iletmişti. Sözü geçen dönemde basında çıkan haberlerde ise Tuchel'in Aysal'a 'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Mainz'dan da bu sebeple ayrıldım. Bir süre takım çalıştırmayacağım. Eğer gelecek yıl yine teklif yaparsanız tekrar görüşebiliriz' dediği yönünde bilgiler yer almıştı.

'Galatasaray'ı çalıştırmaktan onur duyacağını söyledi'

Dönemin başkanı Ünal Aysal da yaptığı bir açıklamada; "Thomas Tuchel, Galatasaray'ı çalıştırmaktan onur duyacağını ancak 1 yıl dinlenmek istediğini söyledi. Gelecek yıl teklif alırsa seve seve geleceğini ifade etti." demişti.

Tuchel yaklaşık bir yıl sonra B. Dortmund takımının başına geçerken burada iki sezon çalışıp Almanya Kupası'nı kazandı. Tuchel daha sonra PSG ve Chelsea'de görev yaptı. Galatasaray ise 2014-15 sezonu başında Cesare Prandelli'yi göreve getirmişti.