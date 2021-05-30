Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel'li Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaştı. Estadio do Dragao'da oynanan ve İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği dev finalde kazanan Chelsea oldu. 42. dakikada Kai Havertz'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Londra ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü oldu. Londra temsilcisi, 9 yıl aradan sonra kazanarak, tarihindeki 2. Devler Ligi kupasını müzesine götürdü. Tarihinde ilk kez final oynayan Manchester City ise ilk yenilgisini Chelsea karşısında aldı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.









Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.









Chelsea'nin Alman Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

42. dakikada Mason Mount’un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson’dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, takımına kupayı getirdi.

Manchester City-Chelsea maçından önemli dakikalar:

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. Manchester City kalecisi Ederson’un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Raheem Sterling, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Edouard Mendy topu kornere çelmeyi başardı.

Chelsea, ilerleyen dakikalarda forvet oyuncusu Timo Werner ile üst üste net fırsatları değerlendiremedi. Alman oyuncu, 10. dakikada altıpas önünde topu ıskalarken, 14. dakikada ise ceza sahası içinde müsait durumda meşin yuvarlağı kaleci Ederson’a nişanladı.

Chelsea’de Thiago Silva 39, Manchester City’de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu Kai Havertz ile buldu. Mason Mount’un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson’dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

İkinci yarıda Manchester City beraberlik için yüklenirken, Chelsea savunma ağırlıklı bir futbolla devreye başladı. Manchester City’de 68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Riyad Mahrez, topu kale önüne çevirdi. Boş durumdaki İlkay Gündoğan’dan önce araya giren Cesar Azpilicueta mutlak bir golü önledi.

Manchester City hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Chelsea, 73. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Havertz’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Christian Pulisic, topu yandan auta gönderdi.

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33’ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

Guardiola'nın hasreti 10 yıla çıktı

Guardiola en son 2011 yılında Barcelona ile finalde Manchester United'ı yenip mutlu sona ulaşmıştı. Pep Guardiola, 2009 yılında da mutlu sona ulaşırken daha sonra Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile başarılı olamadı. Guardiola, Manchester City ile ilk kez finalde mücadele ederken kupayı kazanamadı.