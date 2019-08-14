Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 10 maçla tamamlandı. İlk maçta konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos’a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-2 yenerek üst tura kaldı.
Kıbrıs Rum Kesimi’nden APOEL, Norveç’ten Rosenborg, Belçika’dan Club Brugge, Sırbistan’dan Kızılyıldız, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb, Avusturya’dan LASK, Romanya’dan Cluj ve Rusya’dan Krasnodar, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-1)
Rosenborg (Norveç) - Maribor (Slovenya): 3-1 (3-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika): 3-3 (0-1)
Kopenhag (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan):1-1, penaltılarda 6-7 (1-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-4 (1-1)
LASK (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1 (2-1)
Olympiakos (Yunanistan) - Medipol Başakşehir: 2-0 (1-0)
Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (2-2)
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 3-4 (1-1)
Porto (Portekiz) - Krasnodar (Rusya): 2-3 (1-0)
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Dinamo Zagreb - Rosenborg
APOEL - Ajax
LASK Linz - Club Brugge
Olympiakos - Krasnodar
Cluj - Slavia Prag
Young Boys - Kızılyıldız