Şampiyonlar Ligi | (ÖZET) Villarreal-Atalanta maç sonucu: 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu heyecanı başladı. F Grubu maçında Villarreal ile Atalanta, galibiyet için kozlarını paylaştı, gol düellosuna sahne olan 90 dakikada eşitlik bozulmadı. El Madrigal'de oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Atalanta, henüz 6. dakikada Remo Freuler'in golüyle deplasmanda öne geçti.

Ev sahibi, 39. dakikada Manuel Trigueros ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 73. dakikada Arnaut Groeneveld ile öne geçen Villarreal, üstünlüğünü koruyamadı. 83. dakikada sahne alan Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens, takımına eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. F Grubu'nda oynanan diğer maçta Young Boys, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Gruptaki ikinci haftada Atalanta, Young Boys'u ağırlayacak. Manchester United ise Villarreal'i konuk edecek.









İlk hafta maçlarının ardından F Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Young Boys / 3 puan

2- Atalanta / 1 puan

3- Villarreal / 1 puan

4- Manchester United / 0 puan