Şampiyonlar Ligi | (ÖZET) Malmö-Juventus maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Juventus, Malmö'ye konuk oldu. Eleda Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Artur Dias'ın yönettiği 90 dakika Juventus'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan devine galibiyetine goller; 23. dakikada Alex Sandro, 45. dakikada Paulo Dybala (Penaltı) ve 45+1. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Chelsea, Zenit'i 1-0 mağlup etti. 29 Eylül Çarşamba günü grubun ikinci haftasında Juventus, Chelsea'yi ağırlayacak. Zenit ile Malmö ise ilk galibiyet için kozlarını paylaşacak.









İlk haftanın ardından H Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Juventus / 3 puan

2- Chelsea / 3 puan

3- Zenit / 0 puan

4- Malmö / 0 puan