Şampiyonlar Ligi | (ÖZET) Liverpool-Milan maç sonucu: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Milan, galibiyet için kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği dev maçta tam 5 gol çıktı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, henüz 9. dakikada Trent Alexander-Arnold ile 1-0 öne geçti. İngiliz devi, 14. dakikada Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı ile farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

42. dakikada Ante Rebic ile eşitliği yakalayan Milan, 44. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti ve ilk 45 dakika Milan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Liverpool, 48. dakikada eşitliği yakaladı. İlk golün asistini yapan ve 14. dakikada penaltı kaçıran Salah, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. 69. dakikada sahneye çıkan Liverpool kaptanı Jordan Henderson, skoru belirleyen golü kaydetti ve 90 dakika Jürgen Klopp'un ekibinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

B Grubu'nda oynanan diğer maçta Atletico Madrid ile Porto, 0-0 berabere kaldı.

İlk hafta maçlarının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Liverpool / 3 puan

2- Atletico Madrid / 1 puan

3- Porto / 1 puan

4- Milan / 0 puan