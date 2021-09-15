Şampiyonlar Ligi | (ÖZET) Inter-Real Madrid maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dev bir maç oynandı ve Simone Inzaghi'li Inter, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği gecenin dikkat çeken maçında gülen taraf konuk ekip oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Sahadan 89. dakikada Rodrygo'nun attığı golle 1-0 galip ayrılan Madrid ekibi, Avrupa'nın 1 numaralı arenasına 3 puanla başladı. D Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Sheriff, Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçti.

80. dakikada oyuna giren Camavinga, Rodrygo'ya asisti yapan isim oldu.

İlk hafta maçlarının ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Sheriff / 3 puan

2- Real Madrid / 3 puan

3- Inter / 0 puan

4- Shakhtar Donetsk / 0 puan