Galatasaray 'ın PSV karşısında başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin karşılaştığı mücadele çekişmeli geçti. Celtic Park'ta oynanan maçın 39. dakikasında Abada ile öne geçen İskoç ekibi avantajını kullanamadı. Midtjylland 66. dakikada Evander ile skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti.

Celtic takımından Bitton 44. dakikada, Midtjylland takımından Dreyer ise 66. dakikada kırmızı kart gördü. İki takım gelecek hafta rövanş maçında karşılaşacak.







