Şampiyonlar Ligi kura çekiminde efsaneler geçidi...

Bu akşam Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Branislav Ivanovic ve Michael Essien, yarınki Avrupa Ligi’nde Marco Senna ve Andres Palop, Konferans Ligi’nde ise eski Galatasaraylı Lorik Cana ile eski Milli futbolcumuz Nihat Kahveci sahnede boy gösterecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Messi ya da Ronaldo gibi yıldızlar katılamayacak. Hem salgın hem de maçlar sebebiyle kulüpler tarafından bu karar alındı. Bireysel ödüllere aday gösterilen isimler, video mesajlarıyla organizasyonda boy gösterecekler.

Devler Ligi’nde efsaneler, kulüplerini temsilen İstanbul’da... Milan’dan Franco Baresi, Ajax’ta Edwin van der Sar, B. Münih’ten Oliver Kahn ve Juventus’tan Pavel Nedved Haliç Kongre Merkezi’nde olacak. İnter, M. United, M. City, Liverpool, Chelsea ve A. Madrid’den ise temsilci yok.

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