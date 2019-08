Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz canlı veren yabancı kanallar!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura zamanı. Galatasaray’ın da yer alacağı Devler Ligi kura çekimi bugün TSİ 19.00’da, Monaco’da gerçekleştirilecek. Dev turnuvada bu sezon Türkiye’yi geçtiğimiz yıl olduğu gibi ligi şampiyon olarak tamamlayan Sarı- Kırmızılılar temsil edecek. Aslan, kuralarda 4. torbada yer alacak. Organizasyonda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan 4’er takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimini hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Devler Ligi kura çekimi bugün TSİ 19.00’da, Monaco’da gerçekleştirilecek. Dev organizasyon beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Final İstanbul’da

Grup maçları 17-18 Eylül’de başlayacak ve 10-11 Aralık’ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak. Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk’in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

