Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi yine birbirinden özel karşılaşmalara sahne olacak. Ülkemizi ise bu sezon devler liginde Başakşehir'in elenmesinin ardından sadece Galatasaray temsil edecek. Temsilcimizin hangi grupta yer alacağı, hangi takımlarla rakip olacağı büyük merak konusu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak Galatasaray Leipzig, Genk ve Lokomotiv Moskova ile rakip olamayacak. Ancak temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco'da saat 19.00'da başlayacak olan kura çekimi Bein Sports 1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca kura çekimi detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;

1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund

2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk

3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg

3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova

4. TORBA: Lille, Atalanta