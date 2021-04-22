Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, dün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi’nden İstanbul’a getirildi. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya’nın buluştuğu İstanbul’da 66. kez havaya kaldırılacak. Devler Ligi’nde Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi ile PSG-Manchester City eşleşmesinin kazananı, İstanbul’da kozlarını paylaşacak. İstanbul, 2005’te tarihi Liverpool-Milan finaline de ev sahipliği yapmış ve İngiliz ekibi kupayı kaldırmıştı.



